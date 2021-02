“No sé qué tan novedoso puede ser”: Paty Maldonado cuestiona regreso de Don Francisco a la TV y pone en duda contenido de nuevo espacio liderado por Martín Cárcamo

Durante los últimos días se dio a conocer que tanto como Martín Cárcamo, como Mario Kreutzberger, volverán a la televisión con renovados programas.

En el caso del primero, el animador realizará un nuevo programa en Canal 13 enfocando en entrevistas distendidas con diversos personajes de la contingencia. En tanto, Don Francisco marcará su regreso a la televisión, con 80 años, en el canal CNN en Español, donde “reflexionará junto a sus invitados sobre algunos de los temas que nos inquietan y afectan”, según informó la propia cadena.

Este tema fue comentado por las animadoras Patricia Maldonado y Catalina Pulido en su espacio “Las Indomables”, donde cuestionaron la temática de estas nuevas producciones.

Sobre el regreso de Don Francisco, Pulido se sinceró y expresó que “con esa plata, yo estaría echada de guata al sol, no puedo creerlo”.

Por su parte, Maldonado sostuvo que “no sé hasta qué punto irá a ser tan bueno, porque ya los programas de conversación ya los hemos visto todo“.

“No sé qué tan novedoso puede ser, conversar con los políticos, ¿qué le puede preguntar a un político que ya no haya dicho?, ¿que no haya mentido? no sé, la verdad es que no sé qué programa podría aparecer que fuera entretenido”, sostuvo la exrostro de Mega.

En este sentido, aseguró que “me llama la atención porque yo pienso que con esa plata, yo entiendo que a uno le gusta trabajar, sí, pero tal vez yo haría otra cosa, no sé, tendría mi propio canal chiquitito en YouTube y haría cosas divertidas, pero irte a la tele de nuevo, no sé, no sé si tanto es el entusiasmo y el ego, no sé, no me atrevo a decir absolutamente nada”.

En tanto, Pulido reconoció que “la verdad es que entiendo que Don Francisco sea un personaje muy difícil de poder reemplazar en la televisión, en eso estamos de acuerdo, creo que él es un grande de las comunicaciones, uno de los inventores de todo que es la entretención y las buenas entrevistas (…) pero pucha Paty yo creo que a Don Francisco ya se le nota su cansancio, yo encuentro que él está cansado y se le nota, entonces no sé si vale la la pena. ¿Para qué estrujarlo?, ¿por rating?”, cuestionó.

Finalmente Maldonado abordó los programas de conversación en general, y también el nuevo espacio que tendrá Martín Cárcamo en Canal 13: “A mí lo que me llama la atención son programas que van a salir al aire, que se dice (en el diario) ‘Martín Cárcamo vuelve a la pantalla con un programa de conversación’ y Mario también con un programa de conversación, no sé si son los tiempos, no cacho, ya en toda la mañana (veo) en los matinales pura conversación“, cerró.