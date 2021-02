“Vi muchos paisajes, pero ninguno tan bello”: Eva Gómez recibe “poéticos” mensajes al lucir su jovial “look”

La reconocida periodista Eva Gómez deleitó a sus seguidores de Instagram al mostrar su nuevo y jovial estilo de cabello.

En su cuenta de Instagram, la comunicadora mostró su cabello completamente al natural y evidenció su pelo ondulado, hecho que fue aplaudido por los usuarios de la plataforma.

“Y bueno… siempre he renegado de mis crespos a pesar de q todos mis hijos lo son… tengo genética fuerte parece! Y ayer unas amigas me hicieron reconciliarme un poco con esta madeja de pelo q tengo… y al final me va a terminar hasta gustando ❤️ La crespa quiere ser lisa, la lisa quiere ser crespa y así nos vamos… no hay caso 😂”, expresó Gómez junto a la imagen, que ya cuenta con más de 3 mil “likes”.

Asimismo, la periodista recibió una serie de “poéticos” elogios de parte de sus seguidores: “Vi muchos paisajes, pero ninguno tan bello y cautivante, como tu mirada”, “Mujer increíble, maravilloso, la más bella del mundo”, “Nada de luchar con la naturaleza, eres linda crespa”, “Usted lo que se haga con su pelo se ve estupenda❤️”, fueron algunos de los mensajes que recibió Gómez.