La defensa de Karol Lucero tras críticas por foto con seguidor: “Debes llevar una vida tan aburrida…”

El día de ayer el nombre de Karol Lucero se tomó las redes sociales, luego de que compartiera una llamativa publicación a través de Instagram.

En la plataforma de imágenes compartió una historia, en donde otro seguidor habría querido fotografiarse con él.

No obstante, lo que generó ruido fue el texto que compartió Karol en las imágenes: “Fue un gusto Luis. Tenía dos opciones: quedar como un wn pesado y seguir de largo o un wn wn si tenía malas intenciones y me robaba el auto… pero la confianza crea una mejor sociedad (sic)“.

Esto generó múltiples críticas en las redes sociales, transformando su nombre en trending topic por bastantes horas.

Ante esto, el exanimador tomó la decisión de responder a los mensajes que recibió, con su clásico tono.

Aquí puedes ver su respuesta:

“¿Y tú? ¿Qué haces en mis redes si te caigo mal? ¿Por qué miras mis publicaciones si se supone no te importo jajajá. Gracias por pasar, quieras o no, solo hablas de cosas que consideras importante, pero no te culpo, debes llevar una vida tan aburrida que es mejor meterse en la mía. ¡CTM!”, narró.