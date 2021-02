“Son tontones los que dudan”: Delfina Guzmán dispara sin filtro contra quienes tienen “miedo” a vacunarse

La actriz nacional Delfina Guzmán fue una de las personas que recibió la vacuna contra el Covid-19 durante esta jornada, tras el inicio del proceso de inoculación masivo llevado a cabo por el Ministerio de Salud, en conjunto con las municipalidades y consultorios.

En su arribo al Estadio Municipal de Las Condes, la artista chilena comentó su experiencia y le envió un particular mensaje a las personas que le tienen miedo a vacunarse.

“Son tontones los que dudan de todos los experimentos científicos, trabajo y organización que hay detrás de la vacuna. Estar contra todo eso es de tontón no más“, declaró Guzmán sobre este proceso.

De igual forma, aseveró que el mayor dolor que le trajo la pandemia fue no poder ver a su familia ni desempeñar si pasión: el teatro.

“Mi familia y el teatro es lo más importante para mí y no poder hacer las dos cosas o una a medias es lo que más me ha afectado. No poder ver a mi gente todo el rato”, fue la reflexión de Delfina.