“¿Te mejoraste?”: Di Mondo sorprendió a sus seguidores en la nieve tras haber dado positivo a COVID-19

El afamado influencer chileno Di Mondo hizo noticia hace unas semanas tras haberse contagiado de coronavirus junto a su pareja, el empresario Eric Javits.

En aquel momento contó que ambos habían contraído la enfermedad pero que Eric había presentado un cuadro de tos fuerte. Pese a ello, hacia el 18 de enero dijo en sus historias de Instagram que él se encontraba “mucho mejor, sin fiebre y ya casi nada de congestión”.

Sobre su marido, indicó que “Eric se ha mantenido sin muchos síntomas y su tos no se ha agravado”.

A dos semanas de esas noticias, esta vez subió unas fotografías disfrutando de la nieve en Nueva York, lo que sus seguidores infirieron como una mejora absoluta del influencer.

“I don’t think I’ve seen so much snow in nyc! / No creo haber visto tanta nieve en Nueva York! #LetItSnow #EricJavits #DiMondo”, escribió.

“Te mejoraste Di Mondo? Nos tenías preocupadas”, “Que bueno q ya estes bien y feliz!!” “Que linda postal de nieve😍 que bueno que estés mejor, espero Eric también lo esté”, “Me encanta tu humor”, le comentaron sus seguidores.