Dita Von Teese rompió el silencio ante las acusaciones de abuso hacia Marilyn Manson

Dita Von Teese, ex esposa de Marilyn Manson, abordó las denuncias que la actriz Evan Rachel Wood realizó contra el intérprete por abuso sexual y manipulación.

“He estado procesando las noticias que salieron el lunes sobre Marilyn Manson. A quienes han expresado su preocupación sobre mi bienestar, aprecio su amabilidad“, sostuvo la vedette mediante su cuenta de Instagram.

Eso sí, enfatizó en que las acusaciones no tendrían nada que ver con la relación que mantuvo con el artista. “Por favor sepan que los detalles hechos públicos no corresponden a mi experiencia personal durante los siete años que estuvimos juntos como pareja. Si hubiese sido así, no me habría casado con él en diciembre de 2005. Me fui doce meses después debido a infidelidad y abuso de drogas“, aseveró.

Hay que recordar que tras los dichos de Rachel Wood, Manson fue desvinculado de su casa discográfica, así como también se ordenó la desaparición de sus escenas en las series American Gods y Creepshow.

Revisa el comunicado de Dita Von Teese aquí.