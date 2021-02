Duelo entre Sandro y Luis Miguel no convenció y jurado tomó decisión: ambos se fueron a eliminación

Durante el pasado miércoles los duelos en “Yo Soy” no se detuvieron, con el fin de ver quién pasa a la gala de eliminación en el programa de Mega.

Uno de los enfrentamientos que llamó la atención fue el de Sandro versus Luis Miguel, donde el mal desempeño de ambos concursantes habría destacado.

“Este es el duelo más débil, porque ambos están muy débiles, con este nivel de actuación creo que el camino de ir avanzando de ambos es muy complicado“, fue parte de lo que expresó Vodanovic antes de lanzar su veredicto.

Esta opinión fue compartida por Myriam Hernández. “A mí particularmente ninguno de los dos me dio el personaje, porque Luis Miguel si lo miro, sí físicamente, pero en voz estuvo permanentemente desafinado, no tiene el caudal de voz. Sandro tiene bastantemente aproximada la voz, sin embargo, en la parte actoral, ya lo hemos dicho en varias oportunidades no se me hace seria la presentación”.

Cristián Riquelme finalmente se sumó a las críticas, lanzando su opinión: “Sandro ganó este duelo, es más parecido al Sandro original, lo que a Luis Miguel no se le perdona es tanta desafinación en un minuto, cuando lo más importante de Luis Miguel es lo afinado que canta”.

Una decisión que sorprendió fue que el jurado tomó la determinación de enviar a ambos a gala de eliminación, debido a su mal desempeño.