Yuri confirmó que tuvo Covid-19 y reveló las secuelas que le dejó la enfermedad

La cantante mexicana Yuri aprovechó su participación en una iglesia cristiana y reveló que tuvo coronavirus. Si bien padeció la enfermedad en octubre, la artista recién lo reconoció en las últimas horas.

“Todos los días con Dios y sin él yo no hubiera pasado esta enfermedad y esta crisis que he tenido. En octubre tuve Covid-19, no lo sabía, pensé que era alergia porque se parece mucho“, dijo.

La intérprete, además, enumeró las consecuencias posteriores a su contagio. “Cuando sucedieron todas estas cosas fueron después de la Máscara que estuve grabando, ahí me vinieron secuelas, unos ataques de ansiedad terribles, unas taquicardias“, expresó.

Bajo esa línea, detalló la secuela más severa. “El pelo se me está cayendo muchísimo, me lo voy a cortar. A mucha gente le viene de diferentes maneras las secuelas”, cerró.