"Quisiera decirte un garabato...": Daniel Valenzuela fue duramente increpado en sus redes sociales

El animador Daniel Valenzuela fue duramente increpado por una seguidora a través de sus redes sociales, por un insólito motivo.

Según evidenció el propio locutor radial en su cuenta de Instagram, una usuaria de la plataforma lo “retó” duramente por no usar mascarilla dentro de su vehículo, ya que previamente él había subido una “historia” durante un trayecto que realizó en su auto.

“Ponte la mascarilla, quisiera decirte un garabato pero por respeto no lo hago. Usted es (un personaje) público, un referente, USE MASCARILLA. Por favor, así como promociona su programa, use la mascarilla aunque esté en su auto, el virus está en el aire”, le reclamó la mujer a Valenzuela.

Ante esto, el animador no tardó en contestar el mensaje y respondió de la siguiente manera: “¿Cómo me voy a poner mascarilla para andar solo en el auto. ¡Es absurdo!“, dijo.

