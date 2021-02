“Te ves muy bien rubia”: Kathy Orellana solo recibió elogios tras mostrar su nueva apariencia en las redes

La excantante del programa “Rojo, Fama Contra Fama”, Katherine Orellana, dejó al descubierto un nuevo cambio en su apariencia.

Esta vez, Orellana sorprendió a sus más de 68.000 seguidores con retoques que se hizo en el rostro junto a una especialista en rejuvenecimiento y armonización facial.

“Les cuento que yo al fin me estoy arreglando el caracho para que no me lo pidan más jajaja broma!!! hoy vine a visitar a @dra.jusycarrilloa para realizar unos hermosos retoques en mi casa (…) fue un cambio delicado y sutil”, escribió la intérprete chilena.

Las fotografías publicadas en Instagram dan cuenta de los cambios que se realizó en nariz y labios, a lo que se sumaría la cirugía estética que se realizó hace un tiempo para bajar de peso.

“Te ves muy bien rubia”, “te ves preciosa”, “es que de verdad te ves regia”, fueron solo algunos de los halagos que recibió la artista.

Revisa la publicación acá: