Fran García Huidobro recibió ola de retos por cometer peligroso error que la expuso a delincuentes 

Francisca García Huidobro fue fuertemente “retada” por sus seguidores tras cometer un error que la expuso a ella y a su familia en Instagram. La comunicadora les dio la razón y enmendó la situación.

Todo comenzó cuando Fran llegó a casa después de sus vacaciones. Ya en el inmueble realizó una serie de publicaciones donde entregó datos como la ubicación del hogar y las medidas sanitarias que utilizan en el sector ante la actual pandemia.

La información alertó a los internautas, quienes le enviaron una serie de mensajes donde le explicaban que la situación era peligrosa, ya que los datos podían caer en manos de delincuentes.

Alertada, la actriz borró el contenido de su cuenta y pidió disculpas por medio de una historia.

“Ya, oh, pero no me sigan retando, si ya entendí (…) Ya, si con los años yo me he puesto menos porfiada y les hice caso, ya borré todas las historias, así que solo ustedes lo saben, no le cuenten a nadie, porfa”, expresó.

A lo anterior agregó: “Por favor, no me sigan puteando, ¿ya? Me quiero poner a llorar de la cantidad de puteadas que he recibido, ya borré todas las historias, así que no pasa nada”.

Revisa la disculpa de Fran a continuación: