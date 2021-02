Martín Cárcamo entregó detalles de “De tú a tú”, su nuevo programa en Canal 13: “No es algo fácil”

El animador de Canal 13 Martín Cárcamo tendrá un nuevo programa en Canal 13, el cual se llama “De tú a tú”, y recientemente entregó nuevos detalles de este con El Mercurio.

En este nuevo espacio se contará con distintas personalidades tanto del ámbito nacional e internacional, en donde relatarán diversos aspectos de su vida, mientras que ya se encuentran confirmada la participación de Diana Bolocco, Cristián de la Fuente, Belén Mora, Carolina Arregui y José Antonio Neme.

“También estamos viendo personajes del mundo popular, del deporte y la política“, aseguró Cárcamo en conversación con el citado medio, catalogando este espacio como un “privilegio”.

“Tenemos el privilegio de volver a conversar, porque hoy no es algo fácil. No soy periodista, por lo tanto esta conversación se plantea desde el lado de una persona que quiere escuchar y es ahí donde empiezan a aparecer historias impresionantes. En este programa voy a sentarme a conversar y escuchar al otro, que es algo que no hacemos mucho”, sostuvo.

Por último reflexionó respecto a “Bailando por un Sueño”, programa por el cual dejó la animación de “Bienvenidos”, y el cual debió ser cancelado a poco tiempo de empezar.

“A mí me ha pasado de todo, pero soy una persona inquieta que por una cosa de personalidad siempre está tratando de hacer cosas nuevas. Bailando partió con el pie derecho, nos fue bien en sintonía y tuvo éxito comercial, pero lamentablemente tuvimos que parar , porque no se podía bailar con COVID (…)Soy una persona empeñosa y traté de seguir haciéndolo, pero no se podía nomás“, sostuvo.