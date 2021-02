“A él al parecer le molestan dos hombres juntos”: Jordi Castell se refiere a “ataques” de “Chino” Ríos y revela llamada telefónica que mantuvo con su madre

El fotógrafo Jordi Castell se refirió a los “ataques” verbales que ha recibido de parte del extenista Marcelo Ríos a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que el exdeportista hace algún tiempo compartió un registro del animador, junto al cual expresó un polémico mensaje.

“Te quería preguntar seria y públicamente para tener otras opiniones, que tú como homosexual te moleste tanto que no opinen como tú y piensas que te están atacando. Por qué no puede haber gente que le molesten los homosexuales o como a mí que me dan asco“, dijo Ríos en aquella oportunidad.

Ante esta situación, Castell indicó en el programa “Vamo’ a calmarno” que Ríos “no está en sus cabales. Tiene problemas, siento yo, cognitivos”, dijo, agregando que la madre del ex número uno lo llamó para ofrecerle disculpas.

“Cómo habrá sido la seguidilla de cosas que este señor me dijo y me hizo, que me llamó una persona muy cercana a su familia, por todo lo que su hijo había hecho. Así de grave. La señora desde el Whatsapp diciéndome: ‘Te pido perdón. Mi hijo no está haciendo las cosas correctamente, no hay nadie que se lo diga y yo tampoco me atrevo’“, confesó.

“Cuando ya una persona cercana en su vida me escribe para pedirme perdón es para decir qué voy a hacer. No quiero darle segundas lecturas a eso, porque insisto, hay un problema cognitivo, mental”, añadió.

En este contexto, puntualizó en que “esto se ha armado históricamente porque a él al parecer le molestan dos hombres juntos. Si yo te cuento lo que hace en South Beach cada vez que va a visitar a un travesti (…) ¿Si les cuento que tengo cómo comprobar eso? ¿Y si les cuento la razón por la que su hija mayor estuvo sin hablarle un año y medio?”.

Junto a esto, reveló que lo que más le molestó de la situación fue que su marido se vio involucrado: “Como tú te metes con mi marido, yo me meto con tu mujer, entonces dile que vaya al Registro Civil y se cambie el apellido que tiene porque su papá no es ese señor. Y si me vas a amenazar, trata de no amenazarme como amenazaste a la familia del apellido de tu mujer porque eso es mucho más grave”, declaró.

“Un especialista en salud mental es el que mejor puede explicar lo que yo estoy describiendo”, cerró.