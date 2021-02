José Antonio Neme reflexionó sobre polémica entrevista a Carlos Larraín: “Cumplió su amenaza…”

El pasado 24 de enero se vivió un tenso momento en “Pauta Libre“, espacio de La Red en donde se realizó un contacto con Carlos Larraín, extimonel de RN.

En la oportunidad el periodista José Antonio Neme le preguntó sobre su hijo Martín, quien fue formalizado por cuasidelito de homicidio tras atropellar y dar muerte a Hernán Canales, el año 2013.

Larraín, ante el tema, se descontroló y aseguró que la entrevista no daba para más. “ tengo un aguante sensacional, pero no me toque a mi familia, señora Matus, porque no le corresponde (…) Tengo un botoncito fantástico. Una incursión más por ahí y buenas noches los pastores ¿Estamos claro? ¿Podemos hablar de política, o no? Cuenta hasta tres: 1, 2…”, soltó antes de terminar el contacto.

A una semana de este hecho, el comunicador José Antonio Neme se tomó dos minutos en “Pauta Libre” para realizar un análisis de lo que se vivió en la oportunidad.

“La semana pasada, en este mismo espacio, el exsenador y expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, cumplió su amenaza de apretar el botón y cortar abruptamente la entrevista con el panel“, partió comentando.

Luego continuó: “Nadie en este programa intentó siquiera indagar en la vida privada del político y su familia, nadie lo denostó, nadie faltó a la verdad, nadie lo injurió ni tampoco lo calumnió (…) “lo único que hizo este programa fue empujar a un exsenador de la República a hacerse cargo del tema que subyace al caso de su hijo: la desigualdad brutal en Chile, en relación al acceso y la administración de justicia“.

Esto no acabó ahí: “Ni el botón más sofisticado de todos podría borrar los vicios que existen en el país cuando de justicia se trata“, sumó Neme, aludiendo al “botón” que tendría Larraín.

“Un principio básico de la igualdad ante la ley es todos recibir el mismo trato ante la Comisión de Delitos, sean como víctimas, testigos, formalizados o procesados, no hay botones que valgan para hacer diferencias. Sin embargo, la realidad no es tal, y casos como el de Martín Larraín lo hacen evidente“, añadió luego.

Por último expresó: “Como si apretando un botón se pudiese eliminar de un plumazo la perdida de una vida. La muerte de Hernán Canales”.