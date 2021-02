“No es nada tan grave”: La compleja lesión que sufrió hijo de JC Rodríguez y Fran García-Huidobro

Hace unos días el animador Julio César Rodríguez ha compartido postales desde sus vacaciones junto a sus hijos Violeta y Joaquín, así como de su pareja, descansando en familia.

Si bien el viaje se había desarrollado con normalidad, hubo un percance que sufrió su hijo Joaquín, quien se habría lesionado.

“Qué buen momento para que me pase esto“, redactó el joven a través de las redes sociales, donde luego detalló la lesión que sufrió, informando que no era de gravedad y se encuentra bien de salud.

“Para los que están preocupados, no es nada tan grave. No quiero decir nada antes, pero estoy bien, para que no se preocupen“, precisó.

El portal Página 7 se contactó con Francisca García-Huidobro, quien informó que su hijo estaba bien. “No fue nada, solo un problema a la rodilla. Le pusieron una bota y semi reposo“, afirmó.