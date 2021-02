“¿Para qué te pones peluca para la tele?”: Camila Recabarren generó divididos comentarios por look que usó para “Pasapalabra”

La modelo Camila Recabarren encendió las redes sociales este martes al publicar una controversial fotografía.

Recordemos que hace unos meses la ex Miss Chile mostró su nuevo look rapado, que encantó a sus seguidores. Y esta vez, al mostrarse con una peluca de melena morena recibió divididos comentarios. El look era para un capítulo de Pasapalabra.

“¿Para qué te cortaste el pelo si te andas poniendo peluca?”, “Hermosaaaa pero el gusto de ponerte peluca para la tele, te ves hermosa calva ❤️”, le dijeron unos seguidores.

Sin embargo, otros le bajaron el perfil e incluso la compararon con Dua Lipa: “Con peluca y todo, me encanta 😍”.

Puedes ver la imagen a continuación. ¿Qué opinas?: