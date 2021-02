“Un aprendizaje”: Así será el nuevo programa de conversación de Don Francisco

Don Francisco contó acerca de su nuevo programa de conversación, puntualizando en que será “un aprendizaje” a pesar de toda su trayectoria en la televisión. El espacio será trasmitido por CNN en Español.

Este debutará en la pantalla el próximo 15 de febrero y también estará disponible online, algo que será algo inédito en la extensa carrera del longevo presentador de televisión.

El animador de televisión comentó “este programa va a ser un aprendizaje para mí, porque antes no he hecho nada así. Lo único virtual que he hecho fueron la Teletón y Vamos Chilenos”, en conversación con El Mercurio, indicando que a pesar de su larga y extensa trayectoria se siente nervioso por este nuevo programa.

A esto añadió que “por internet les ves sólo la cara a la persona, no la intensidad, los movimientos de las manos o de los pies, lo que tiene mucho que ver con entender lo que está expresando. En eso estoy, tengo el deseo de aprender”.

Con respecto al programa, Mario Kreutzberger entregó información y algunos detalles. “Tenemos un tema central en cada capítulo, pero cada persona tiene que hablar desde su propia contingencia. Es una oportunidad para expresar lo que a lo mejor tiene oculto y les puede servir a otros que escuchando”, dijo el animador.

Los nombres de los invitados solo se conocerán un día antes de la emisión del programa y se llevará a cabo en una oficina arrendada en Miami.

En la instancia el animador también aclaró su opinión con respecto a la vacuna contra el Covid-19 y comentó “me he puesto todas las vacunas desde que nací y creo que la única solución para esto es ponerse una vacuna. Pero cuando me dicen, ¿usted podría recomendarla? yo no la recomiendo, porque me parece que cada persona tiene que tomar su propia decisión” aseguró.