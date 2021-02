“Cometió un error”: Patricia Maldonado lamenta denuncia en contra de Antonio Vodanovic en “Yo Soy”

La animadora Patricia Maldonado se refirió a la polémica renuncia de la imitadora de Tina Turner, Victoria González, del programa “Yo Soy”, tras las duras acusaciones que realizó en contra del jurado Antonio Vodanovic.

Cabe recordar que el exanimador de Viña del Mar le habría dicho a la exparticipante que “Tina era muy famosa por sus piernas, pero tú, con las tuyas, no llegas a ninguna parte”. Tras esto, la mujer de nacionalidad argentina habría decidido renunciar al espacio.

En su programa “Las Indomables”, Maldonado señaló que “de verdad que te digo, me llama la atención ¿lo habrán pillado en algún mal momento?“, cuestionó.

“Yo creo que cometió un error, ¿en qué sentido?, él no tenía que evaluarla a ella por el físico, porque si de pura cara se parecía a la Tina Turner, ‘perfecto, no es problema’, porque el Shakiro, no me vas a decir que se parecía a la Shakira, no se parecía”, declaró la exrostro de Mega.

“A mí me llama la atención porque Antonio es muy caballero, muy correcto”, dijo, advirtiendo que “yo no soy amiga del señor Antonio Vodanovic, lo conozco, hemos trabajado un millón de veces, no tengo nada que decir, conmigo siempre se portó muy correcto“.

“Entonces me llama la atención esta reacción de Antonio, es lamentable“, reiteró Maldonado durante su programa online.