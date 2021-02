“Tendré que callar y no despertar más envidia”: El contundente mensaje de Roxana Muñoz tras compartir foto en bikini

La modelo Roxana Muñoz compartió un contundente mensaje a través de sus redes sociales, y particularmente en su cuenta de Instagram, tras estar en medio de la polémica por el ayudo de 21 días que realizó.

Cabe recordar que la Seremi de Salud de la Región Metropolitana estableció una multa de casi $20 millones en contra de Muñoz, por “incitar” a realizar esta dieta por medio de sus redes sociales.

Tras esto, la modelo publicó un categórico mensaje en la plataforma digital, donde también evidenció un registro donde luce su figura en bikini.

“No me separo ni un segundo de mi botellita de agua. Pequeños cambios y grandes beneficios. Como me encantaría contarles todo lo que he aprendido. 😔 Por ahora tendré que callar y no despertar más envidia de cierta gente”, declaró Roxana, causando reacciones en Instagram.

Revisa la publicación acá: