Camila Recabarren se descargó tras comentarios por participación en "Pasapalabra": "Critican toda la mier..."

Recientemente la ex Miss Chile Camila Recabarren realizó un duro descargo, luego de que recibiera múltiples críticas por parte de los cibernautas, tras participar en “Pasapalabra” luciendo una peluca, a pesar de estar haberse rapado hace poco.

Si bien la influencer suma más de 2 millones de seguidores y está acostumbra a recibir negativos mensajes, en esta oportunidad decidió referirse a las críticas, lanzando un duro descargo.

“Me emputece la mala onda. Pareciera que es lo único que tienen pa’ dar. Pa’ la gente imbécil na’ de buenas noches!!! Amargados qls. Por eso cada vez entro menos a las redes, que hay tanto saco we@“, partió señalando a través de una historia.

Luego continuó: “Me apestan y ando con la ruler y no me quedo callá, y qué tanto? Si no les gusto, no me sigan. Critican toda la mierda, pero quien tira mierda come mierda. Pasaron de moda criticones qls“, sostuvo, compartiendo una serie de reflexiones que expresaban sus sentimientos.

Aquí puedes ver las publicaciones que compartió: