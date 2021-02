"El centro de Santiago se destruyó entero (...) todavía me duele": Patricia Maldonado aborda lo sucedido tras el estallido social

La animadora Patricia Maldonado abordó en su programa “Las Indomables” las consecuencias que dejó el estallido social, ocurrido el 18 de octubre del 2019.

“Ayer mostraron en televisión que están reabriendo Patronato, pero el 80%, 70% está cerrado, por la pandemia y por lo que ocurrió el 18 de octubre, no culpemos a la pandemia del total“.

“Esto partió el 18 de octubre, la gente tenía terror de abrir sus negocios”, reafirmó la animadora, agregando que los dueños de estos establecimiento tenían “las cortinas todas rayadas, las paredes todas rayadas. Yo tuve negocio en Patronato, yo sé lo que es eso, yo sé cómo los vecinos cuidábamos todo”.

“Pero también vi cómo está el centro de Santiago, el centro de Santiago se destruyó entero, se destruyó, lo vi, es que todavía me duele, no lo puedo creer”, agregó la exrostro de Mega.

Según la animadora, calles como “Ahumada, Estado, Agustinas (se han destruido). Es que eso es cualquier cosa menos el downtown. ¿Cómo se pudo permitir un crimen de esa naturaleza?”, cuestionó Maldonado.

Por su parte, Catalina Pulido expresó que “hay una falta de cariño tremenda”, añadiendo que “ahí hay falta de cuidado exhaustivo de parte de la Municipalidad y lo digo con todas sus letras”.

Una opinión muy diferente a la de Patricia, quien manifestó que “a lo mejor no es así como tú estás diciendo. A lo mejor sí pasa la basura, a lo mejor pasa todos los días, pero hay gente, hay culturas en que tiran todo a la calle. Hay gente que está cocinando en las calles y tiran todo en las calles. ¿Cuántas veces hay que limpiar en el día? si lo primero que hay que hacer es erradicarlos, es sacarlos de ahí. No se puede seguir con eso. Yo creo que no dan abasto”, sentenció Maldonado.