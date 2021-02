Gonzalo Cáceres y las bromas que recibió en “Me Late” tras sismo de mediana intensidad

Durante la jornada de este miércoles un sismo de mediana intensidad se dejó sentir entre la región de Coquimbo y Metropolitana.

En este sentido el panel de “Me Late” se encontraba en vivo y dieron cuenta del temblor en tiempo real, donde se vivió un singular momento.

“Oye está temblando… ¿o es idea mía?“, partió consultandow Sergio Rojas, mientras que los panelistas hablaban de los secretos de la época festivalera.

En este sentido Luis Sandoval tomó la palabra para confirmar el hecho: “Está temblando en estos momentos, está temblando muy fuerte en la zona central“.

Pamela Díaz complementó la información: “No está temblando tan fuerte, igual se está moviendo, pero porque estamos en un edificio“.

Si bien todos se alertaron por el fenómeno natural, quien ni se percató fue Gonzálo Cáceres, quien en vez de complementar la información, añadió: “Les tengo que contar algo, la Marlen (Olivari)…“.

Tras esto sus compañeros le informaron que estaba temblando, mientras que Pamela Díaz le preguntó si lo sintió, ante lo cual respondió: “no, nada, o sino me hubiera parado (…) Estoy vacío, no siento nada“, cerró bromeando.

Aquí puedes revisar el momento: