La explicación de Fran García-Huidobro tras problemas en debut en Velvet: “Me están tirando mala vibra”

El pasado martes se confirmó que la animadora Francisca García-Huidobro se sumaría a “Revista Velvet“, luego de que Jordi Castell renunciara al espacio.

“Ayer dije que siempre se podía debutar en algo y a pesar de todos mis años de circo en medios de comunicación, éste es un desafío del que quiero aprender y aprovechar al máximo. La nueva TV probablemente es ésta, así que feliz de explorar el formato“, expresó en la oportunidad.

Así la animadora debutó el pasado martes, pero no sin inconvenientes, ya que su vecino realizaba una serie de trabajos, sonido que se escuchaba en la transmisión, mientras entrevistaba a Mariana Merino.

Pero esto no fue todo, ya que al problema de sonido, también se sumaron los inconvenientes de internet, experimentando desconexiones.

Debido a la “mala suerte”, la conductora argumentó que “Alguien me está tirando mala vibra y yo ya sé quién es. Pero no importa”.

Luego añadió: “No me reten porque yo no tengo la culpa de la conexión de internet ni que no funcione, ni que mi vecino haya decidido remodelar su casa en febrero“.

Aquí puedes ver la transmisión: