Raquel Argandoña vivió “lapsus” en “Bienvenidos”: olvidó esencial accesorio y Tonka así se lo recordó

Durante este jueves se vivió un divertido momento en “Bienvenidos“, luego de que se realizara un reportaje sobre viajes irregulares de taxistas, que ofrecían vías alternativas para evitar la fiscalización.

En eso arribó Raquel Argandoña al panel de Canal 13, incorporándose a la conversación. No obstante, olvidó un pequeño gran detalle de este mundo en pandemia: la mascarilla.

En este sentido la madre de Hernán “Nano” Calderón relató que al viajar a la Quinta Región sí la fiscalizaron, situación opuesta que vivió Tonka Tomicic cuando arribó al mismo lugar para grabar un nuevo programa sobre el Festival de Viña.

“A mí me ha pasado distinto a ustedes. Yo he ido a Valparaíso, a Viña, en el mismo viaje de la Tonka, en otro auto, obviamente, a mí sí me fiscalizaron. Y la regreso, a la Tonka no la fiscalizaron porque se vino a las 5:30 de la mañana. Yo regresé a las 12:30, una…“, fue lo que alcanzó a decir la panelista, antes de ser interrumpida por Tonka.

“Te falta la mascarilla, Raquel… Se te olvidó“, expresó Tomicic con un tono bajo, mientras que Raquel se excusó: “Sí, perdón. No me la pasaron“.

En eso interrumpieron el programa para volver al despacho en Estación Central, donde la animadora bromeó: “No apareció en pantalla. (…) No ha llegado Raquel al programa“.