“No me quedo callada, ¿y qué tanto?”: Camila Recabarren reaccionó ante las “funas” que recibió por redes sociales

La modelo Camila Recabarren reaccionó ante las decenas de comentarios que recibió por redes sociales, y especialmente en Instagram, con respecto a su vida privada.

La exmiss Chile compartió una “historia” en la plataforma digital, donde se descargó de manera categórica ante las críticas que recibió mediante la red social.

“Me emputece la mala onda. Pareciera que es lo único que tienen pa’ dar. Pa’ la gente imbécil na’ de buenas noches!!! Amargados c…. Por eso cada vez entro menos a las redes, que hay tanto saco w…”, comenzó expresando.

A esto añadió que “me apestan y ando con la ruler y no me quedo callá, y qué tanto? Si no les gusto, no me sigan. Critican toda la mierda, pero quien tira mierda come mierda. Pasaron de moda criticones c…”, dijo la modelo.

