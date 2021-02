Notero de “Mucho Gusto” vivió divertido momento al ser confundido con JP Queraltó

El periodista Juan Pablo Muñoz sufrió un divertido chascarro este viernes en el matinal “Mucho Gusto”, cuando realizaba un móvil desde Puente Alto, comuna que pasó a Fase 3 este jueves.

Todo comenzó cuando el comunicador fue a buscar las impresiones de los residentes de la comuna ante la actualización de la medida. Pese a estar felices de no tener cuarentena los fines de semanas, varios se mostraron preocupados ante un posible aumento de los casos en el futuro.

Fue ahí que el periodista se encontró con la señora Imelda, quien estaba hablando por teléfono con su hija: “Yo soy de Pirque, allá han subido los cosas, oiga, ¿puedo mandar un saludo?””.

“Es que me están grabando”, relató la mujer antes de revelar lo que estaba conversando con su hija: “Ella me dice anda un periodista, uno de ojitos azules bien bonito”.

“Juan Pablo Queraltó dije yo”, comentó la señora, que provocó risas en el panel de “Mucho Gusto” por esta hilarante confusión con el periodista de Contigo en la Mañana Juan Pablo Queraltó.

A lo que José Miguel Viñuela y Karla Constant, junto a todo el resto del panel no pudieron aguantar las risas ante este momento. Juan Pablo Muñoz en tanto, no podía creer lo que le había dicho la entrevistada.

“Lo mejor que me ha pasado en el día, te pasaste”, dijo Karla, mientras aguantaba la risa. El periodista en tanto, le insistió que no era Queraltó mientras la señora Imelda no podía creer el error de su confusión.