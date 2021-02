Pamela Díaz revivió polémica con Carola de Moras: “La mayoría de la gente no quiere estar con ella”

No es ningún secreto que entre Pamela Díaz y Carolina de Moras no existe una buena relación, animadoras que se van visto envuelta en una serie de polémicas.

Y esta enemistad volvió a la palestra, luego de que “La Fiera” repasara el tema en “Me Late”, refiriéndose a la desvinculación del matinal.

De acuerdo a La Cuarta, el tema salió luego de que los panelistas señalaban que, supuestamente, Carola no quiso que Francisca García-Huidobro la reemplazara en Revista Velvet.

En este sentido Díaz entregó detalles de su salida del matinal. “Cuando yo dije que era la copia de la Tonka, me sacaron del programa. Y cuando fui a reunión, los ejecutivos que hoy no están me dijeron que me sacaban por necesidades del canal. Pero a las tres horas, me llamaron de nuevo para decirme que Carola de Moras había pedido que me sacaran“, sostuvo.

En la misma, Díaz sostuvo que Carolina “hizo muchas cosas feas“, agregando además que “tiene un problema grave porque no sabe trabajar en equipo“.

Por último Díaz expresó: “Me dijeron que la mayoría de la gente no quiere estar con ella porque se aburren (…) ¿Ustedes creen que alguien va a querer sentarse a hablar con Carola? Ella pudo tener la carrera de la Tonka y mucho más”.