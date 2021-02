“Si no hablas español, te vas”: La descabellada reacción de la Doctora Polo en contra de una niña en “Caso Cerrado”

Una particular situación se vivió durante los últimos capítulos del programa “Caso Cerrado”, espacio liderado por la abogada Ana María Polo.

Todo comenzó cuando ingresó al espacio una niña colombiana bilingüe llamada Luna, quien indicó que no quería hablar español, por lo que prefirió utilizar el idioma inglés.

Esta situación descolocó a la doctora Polo, quien la enfrentó duramente: “Escúchame, si no hablas español, te vas. ¿Me estás entendido? Yo no estoy jugando contigo. A mí no me vas a hacer retos. No me interesan tus retos cochinos, estúpidos e idiotas“, expresó la profesional a la joven.

“La rabia que me da con todo esto es que, una persona que es víctima de bullying, luego toma la postura del mismo bully”, añadió la doctora.

Asimismo, expresó: “Perdóname si fui tan dura contigo, pero yo creo que tú tienes que entender que debes de ser orgullosa de tus raíces y que no puedes perder tu español“.

“Yo te voy a decir algo: yo me crié en este país. Con dos años llegué de Cuba, yo aprendí a hablar inglés aquí. Si hoy soy una persona reconocida y respetada en miles de países en el mundo entero, no fue por mi inglés, fue por mi español”, complementó.

“Mi madre siempre me dijo ‘mantén tu idioma, tú nunca sabes cuando te va a hacer falta’. Y mira, pues, estoy aquí. Tú me conoces y me conoce mucha gente por mi español”, declaró la abogada, añadiendo que “no pierdas tus raíces”.

Revisa el momento acá: