No hubo palabras para Raquel Argandoña: Kel Calderón compartió emotiva historia en su cumpleaños número 30

La influencer Raquel Calderón cumplió 30 años este 14 de febrero y celebró íntimamente su “cambio de folio” con una emotiva historia sobre sus abuelos, sin nombrar a su madre Raquel Argandoña, con quien se distanció desde la polémica de su hermano “Nano” Calderón.

“No existe nada mejor 🤍. Hoy quería compartir algo personal con ustedes 🖤. Yo conocí a uno solo de mis abuelos, se llamaba Eduardo y era lo máximo, éramos partners a full, era el que más jugaba conmigo cuando chica, tremendo huaso, seco para el caballo, a veces me gustaría que hubiese vivido algunos años mas para verme mas grande y habernos podido conectar aún más, no saben cómo nos reíamos juntos, no he conocido una personalidad igual”, comenzó contando la egresada de Derecho.

“Mi otro abuelo se llamaba Alberto, murió mucho antes de que yo naciera así que no pude conocerlo, pero por como lo recuerdan los que si tuvieron la suerte, estoy segura que era brillante y nos habríamos amado a morir. Sé que era un campeón mundial del dominó, también era abogado, también de la Chile, y fue diputado. Increíble como las historias se repiten”, dijo.

“En cuanto a mis abuelas, solo me queda viva una 🤍 mi abuela Eugenia partió hace algunos años, era la mujer más fuerte que he conocido en mi vida, tuvo 5 hijos, fue monja de claustro, era hermosa, y me hacía bolitas de nuez para todas las navidades. Tenía un genio más o menos, nadie le le venía con cosas”, agregó.

“Esta manito que sale en esta foto, es de mi abuelita Eliana, es la única que me queda viva, la amo con cada mini pedazo de mi corazón y no existe un lazo mas fuerte. Le encanta el pisco sour y se pica mucho cuando hablan mal de mi”, reveló.

Kel dijo este sábado que “mañana (hoy domingo) cumplo 30, y en estos tiempos de Pandemia, de encierro, de circunstancias tan raras para todos, no se porque me nace mucho pensar en mis abuelos, quiero sentirlos cerca siempre y que sepan que los extraño cada día, de alguna forma están increíblemente presentes en mi, y eso me hace sentir muy orgullosa”.

“Mi abuela Eliana tiene 93 años, no hay nadie en el mundo que me de consejos más sabios 🙏. Hoy todos están representados en esa manito”, escribió con emoción.

“Cambio de folio, no te podré celebrar como siempre me había imaginado, pero no te tengo miedo, estoy lista y más que acompañada para ti ❤️❤️. Que sea una década de puras cosas grandes 💫. Que la magia llegue al cielo 💫. Una Acuariana”, cerró.