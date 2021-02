“Me ofrecieron combos”: Fran García-Huidobro revela detalles de sus conflictos en teleseries

La animadora Francisca García-Huidobro recordó su paso por algunas teleseries chilenas, donde tuvo buenas y malas experiencias, según relató en conversación con su amiga Ingrid Cruz.

Todo comenzó cuando Cruz narró cómo se conoció con García-Huidobro, indicando que “a mediados de (la teleserie) Cerro Alegre empezamos a tener buena onda”, la que se consolidó posteriormente en la producción Corazón Pirata, transmitida en marzo del 2001.

Fue en este contexto que la actriz nacional reveló algunos de los conflictos que ambas tuvieron con parte del equipo de las teleseries.

“Si hubiera habido en esa época farándula, las portadas de los diarios hubieran sido… ¡Dios Santo señor!”, declaró Cruz, para agregar que a su amiga “le ofrecían combos y a mí me botaban la ropa afuera de los camarines, ¿te acuerdas?“.

Ante esto, la animadora reconoció que “verdad que me ofrecieron combos a mí”. “Sí, acuérdate que a mí me tiraban la ropa, me empujaban“, complementó Cruz.

Tras esto, García-Huidobro reveló que “yo fui buena para los combos, aunque ustedes me vean así chiquitita, tengo la mano bien pesada, pero después aprendí a pelear con la lengua”, afirmó, siendo apoyada por la actriz de Mega.