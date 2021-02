Patricia Maldonado por muro de Mon Laferte: “No vale ni media hectárea”

Una de las grandes polémicas que se gestaron durante la semana pasada fue la obra que realizó la cantante chilena, Mon Laferte, quien realizó un mural en uno de los cerros de Valparaíso, el que retrata la “menstruación” de las mujeres.

En ese sentido, una de las personas que comentó esta situación fue la animadora Patricia Maldonado.

“Encuentro que tratar así a una mujer no me parece bien ¿Por qué tiene que aparecer así? No todas las mujeres les gusta de esa manera”, dijo en su programa Las Indomables.

En esa línea, la “Maldito” agregó que “hay algunas que tenemos pudo, creo que, en verdad, es que el mural no vale ni media hectárea, por lo tanto, no hay que darle más promoción”.

“Ese mural está ahí porque tiene que estar, cuando me lo mandaron lo encontré divertido”, cerró.

Escucha el momento: