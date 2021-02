Carmen Gloria Bresky ya es abuela a sus 42 años: “Me robó el corazón…”

La actriz Carmen Gloria Bresky recientemente se convirtió en abuela a sus 42 años, lo cual dio a conocer a través de una publicación en Instagram, en donde entregó sus primeras impresiones.

Fue en el contexto del día de San Valentín en donde la intérprete, recordada por su papel de Marcia en “Casado con Hijos“, compartió un tierno mensaje.

“A propósito del Día del Amor, quiero contarles que un caballero me robó el corazón. Nos estamos recién conociendo, pero siento que ya no soy la misma y que me inspira a ser mejor persona. Me recuerda a mi primer amor y eso me emociona tanto que lloro de amor. Mi bello y amado nieto Gael, te tomo la mano para siempre“, partió señalando.

Recordemos que Bresky se convirtió en madre por primera vez a sus 17 años, cuando cursaba cuarto medio. En este sentido su hijo Dante, la transformó en abuela, con 25 años.

Aquí puedes ver una publicación que compartió: