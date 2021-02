Julio César Rodríguez entregó detalles por primera vez de su relación amorosa

El animador de CHV Julio César Rodríguez hace algún tiempo mantiene una relación amorosa, de la cual nunca ha entregado múltiples detalles.

El periodista se encontraría con Natu Paulina, una joven cosmetóloga con quien mantiene una relación hace más de un año.

Ahora el animador finalmente entregó detalles de su relación en el programa “Me Late Prime“, en donde conversó con Andrés Caniulef, aunque evitó entregar múltiples detalles.

“Lo que pasa es que mi pareja no es del mundo de la televisión ni nada. Entonces, hemos tratado hace mucho tiempo de que la cosa sea piola y eso ha sido súper bueno. Quizás, si no hubiese sido así ya no estaríamos juntos”, partió señalando JC Rodríguez.

Tras esto relató que la decisión de mantener su relación en bajo perfil, pasa principalmente por ella, pero él comparte su postura.

“Una cosa es negarlo y otra cosa distinta es tratar de que la cosa se mantenga así, porque las personalidades son distintas para alguien que trabaja en la televisión y alguien que no trabaja en la televisión. Las cosas se toman de distinta forma”, cerró.