Ingrid Cruz reflexionó sobre las teleseries de los 90: “Había que ser flaca, yo sufría porque tenía pechugas”

La intérprete Ingrid Cruz recientemente conversó con el programa “Cómplices”, que es conducido por Ignacio Gutiérrez y Fran García-Huidobro.

En la conversación la intérprete nacional se refirió a la relación entre los cuerpos y la televisión, tema que ha cambiado con el paso del tiempo.

“Tengo una hija adolescente que me enseña mucho acerca del body positive“, partió comentando Cruz, que luego añadió: “Nosotras venimos de una generación donde el cuerpo estaba súper marcado, sobre todo las que trabajamos en la tele”.

Tras esto la intérprete recordó su antiguo paso por la televisión. “Tomábamos pastillas para bajar de peso, ¿cuánta cosa uno no hacía en los 2000? Porque si no, no estabas en el estándar de lo que la televisión te pedía y te lo hacían saber sin ningún problema“, sostuvo.

“Uno tenía que ser flaca, yo sufría porque tenía pechugas“, añadió Ingrid Cruz, sosteniendo que “eso cambió”.

“Uno al tener una red social tan amplia también tiene que dar con el ejemplo. Soy actriz, trabajo con mi cuerpo, me tengo que alimentar bien para que mi cuerpo se vea armónico a lo que yo soy, me tengo que cuidar la piel, me alimento bien”, agregó.