“Mamá, me dueles en el medio del alma”: Laura Prieto pierde a su madre a causa del cáncer que padecía

Un desolador mensaje fue el que compartió la exchica reality Laura Prieto a través de sus redes sociales, donde comunicó la lamentable muerte de su madre.

Cabe recordar que en octubre del 2019, Prieto reveló en sus redes sociales que su madre estaba luchando contra el cáncer de mama, enfermedad por la que tuvo que ser intervenida por un tumor maligno.

“Mamuchi mi mamuchi ascendiste, ahora estas en otro plano, donde no hay dolor, donde tu cuerpo no te limita. Me va a costar no tenerte en el plano físico, pero estarás por todos lados”, comenzó expresando Laura en su cuenta de Instagram.

“No me quedo nada por decirte porque siempre nos dijimos todo… Solo decirte que estoy orgullosa de la mujer que eres que peleaste contra un tumor 20 años y hasta la última bocanada de aire la seguiste peleando“, añadió.

“Mamá me dueles en el medio del alma, el dolor de soltarte y la paz de que estas ahi al fin nos soltaste… estaremos bien… todo estará bien… No sé que más decir… te amo inmensamente estas en mi piel, en mi voz en mis ojos… y no te digo que te voy a ver cuando me toque subir porque siempre te voy a ver en todo. Cómo me dueles mamita, mi vieja querida”, fueron parte de las declaraciones de la exchica reality.

