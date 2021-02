Vanesa Borghi habla tras salida de Kike Morandé de MCC: “Si se termina, se termina juntos”

La modelo Vanesa Borghi contó detalles de lo que será el nuevo programa de Mega, que buscará reemplazar a “Morandé con Compañía”, emblemático espacio que era liderado por el animador Kike Morandé.

Cabe recordar que hace algunas semanas se confirmó que Kike ya no seguiría conduciendo el histórico programa, y que ahora sería Fernando Godoy el encargado de liderar la nueva producción que se llamará “El Barrio”.

Al respecto, la modelo argentina conversó con la animadora Francisca García-Huidobro en el programa “El Aperitivo”, donde explicó que el nuevo espacio “no tiene nada que ver con ‘Morandé con Compañía’, es un programa nuevo, se llama ‘El Barrio’, es conducido por otra persona, van a haber algunos integrantes que no van a estar (…) y la productora Kike 21 va a hacer una reformulación entera, y va a ser distinto, no van a hacer un Detrás del Muro, según lo que siento yo, porque no puede ser”, sostuvo.

En este contexto, elogió el trabajo que realiza la productora, que según ella la conforman “unos genios, porque de verdad se van anticipando a cosas”.

Por otra parte, reveló que ella ya no formará parte del nuevo programa: “No, yo estoy fuera al igual que Kike y me parece bien, porque yo era la compañera de Kike y si vamos, vamos juntos y si se termina, se termina juntos“, dijo la modelo.

Finalmente indicó que “estuve 7 años y feliz, los adoro, y te juro que lo que me da pena es dejar de verlos“, declaró Vanesa.