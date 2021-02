"¡Déjalo en la casa! Que te lave, que te planche...": Patricia Maldonado "destruyó" candidatura a gobernador de Pablo Maltés

La animadora Patricia Maldonado reaccionó duramente a la candidatura a gobernador metropolitano de Pablo Maltés, quien es pareja y jefe del gabinete de la diputada Pamela Jiles.

En su programa “Las Indomables”, Maldonado declaró que “‘Pablo Maltés, el abuelo gobernador’, jajajá es imposible. No puede ser gobernador, no puede. No tiene idea de dónde está parado, se compra zapatos con el número de carnet. Pame, por el tiempo que nos unió la amistad, no hagas el loco“.

Junto a esto, expresó: “Pame (Jiles), estay dando jugo más que la cresta. Pame si ese viejo, voh sabí perfectamente bien lo que hablábamos. ¿Para qué te lo voy a recordar? no te olvides que yo le traté de conseguir el trabajo que tú me pediste, o sea, es un cacho, no puede ser gobernador, un gobernador tiene que ser inteligente, trabajador, tiene que ser hábil, no cualquier cosa“, dijo la exrostro de Mega.

“Es como tirar a la chuña las gobernaciones, si ser gobernador es un papel muy serio poh Pame. Tómate la pastilla. ¿Ya no estás tomando medicamentos, o los dejaste?, ¿qué pasó? ¡Déjate de hacer el loco! ¿Tú crees que los que están alrededor tuyo no se ríen? Sí se ríen, aunque tú no lo creas“, dijo en duros términos Maldonado.

“Entonces, ¿cómo dices ‘el abuelo gobernador’?, ¡déjalo en la casa!, ¡déjalo ahí! que te lave, que te planche, que te cocine, que te arregle los calzones, ¡déjalo ahí!, gobernador no. Sería espantoso“, dijo finalmente.