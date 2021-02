La polémica que desató la actriz Karla Melo tras promocionar toallitas higiénicas: ella respondió

La actriz Karla Melo recientemente compartió una postal en donde promocionaba el uso de toallas higiénicas, de la cual es embajadora.

No obstante, esto la hizo recibir múltiples críticas, principalmente por promocionar este producto y no la copa menstrual, que es más ecológica y reutilizable.

“Hagale promoción a la copita mejor! O a las toallas de tela! Que no contaminan ni el medio ambiente ni el cuerpo de las mujeres“, fue uno de los comentarios que recibió.

Pero la intérprete no se quedó de brazos cruzados y se defendió con un extenso texto.

“Las que no están de acuerdo con las toallitas higiénicas porque no son ecológicas o porque no hacen bien para la salud, amablemente me aconsejaron otros productos y yo contesté de la misma forma mi postura“, expresó.

Luego continuó: “Ahora… a las personas que creen que debo ser ‘perfecta’ por ser influencer les pregunto: Usted es vegano, ecologista, recicla, se baña en 3 minutos, no fuma, no toma, anda solo en bici, rescata animales abandonados, apaga las luces, consume solo alimentos ecológicos, desenchufa todo, planta árboles, se queda en casa y es voluntario en Greenpeace?”.

Aquí puedes ver la publicación: