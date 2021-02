Carolina Urrejola regresará a la conducción en Canal 13: lo hará en noticioso espacio

La comunicadora Carolina Urrejola regresará a la conducción de espacios informativos de Canal 13, específicamente a Tele13 Tarde, en donde volverá a trabajar junto a Iván Valenzuela.

Cladio Villavicencio, director del departamento de prensa del canal, informó que contar nuevamente con la comunicadora lo tiene entusiasmado. “Es una periodista de gran trayectoria y vinculada históricamente a nuestros noticiarios, por lo que su regreso nació como algo natural y sólo viene a sumar al gran trabajo que estamos preparando para este intenso año noticioso“, expresó.

Por otro lado Urrejola señaló que fueron tres años en donde se mantuvo alejada de la televisión, enfocándose en sus labores de Tele13 Radio.

“Ahora vuelvo muy motivada y con muchas ganas de retomar algo que he hecho por bastantes años y que me gusta harto. En el fondo, es volver a hacer algo que nunca he dejado y con lo cual he estado siempre fuertemente conectada“, sostuvo.

En su regreso a la pantalla se reencontrará con Iván Valenzuela, quien fue su dupla por bastante tiempo, conduciendo “En boca de todos” y el noticiero de la tare del 13.

“Es como volver a un lugar conocido y tan agradable. Nada mejor que trabajar con una persona que te conoce y te respeta“, cerró.