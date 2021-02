“El grupo que salió lo elegí yo”: Pamela Díaz y sus confesiones sobre su participación en “La Divina Comida”

Una crítica opinión fue la que tuvo la animadora Pamela Díaz, ante el posible regreso del programa “La Divina Comida” a Chilevisión, desde donde estarían preparando nuevos capítulos para su séptima temporada.

Durante uno de los últimos capítulos de “Me Late Prime”, Díaz sostuvo que desde la productora “están pagando pésimo. Hay un gran problema y es que están pagando muy mal (…) no creo que me inviten porque cobro muy caro”, aseguró.

En este contexto, recordó cuando participó en el programa junto a José Miguel Viñuela, Denise Rosenthal y Sergio Freire.

“La primera vez que me invitaron, yo durante todo un año les dije que no, y de hecho el grupo que salió cuando hicimos La Divina Comida lo elegí yo, porque (dije) ‘yo no me voy a aburrir’“, comenzó relatando la animadora.

Asimismo, expresó que “yo nunca pensé que se grababa desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana a veces y los cuatro días seguidos“, reveló.

“Entonces es un sacrificio para la producción, para uno también y al final el segundo día tú ya no quieres hacer nada“, afirmó la comunicadora.

Finalmente afirmó que “la cosa es que ahora, por lo que yo entendí, no están pagando ni la mitad de lo que pagaban antes y lo mismo en Podemos Hablar”, contó la animadora.