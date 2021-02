“Ventajeros egoístas”: Marcela Vacarezza alza la voz ante los 37 mil vacunados no prioritarios

El Ministerio de Salud informó que existen más de 37 mil personas vacunadas que no pertenecen a grupos prioritarios. Ante esto, muchos usuarios de Twitter manifestaron su descontento, siendo uno de los temas más comentado en esta jornada de viernes en la red social.

Ante esta situación, quien comentó sobre lo ocurrido fue Marcela Vacarezza y tuiteo lo siguiente:”37 mil vacunados no prioritarios. No soporto a la gente pilla que viola las normas para salir ganando, sobre todo en este tipo de situaciones. Si sabes que NO te toca cuesta tanto esperar?! VENTAJEROS EGOÍSTAS“.

Palabras de la esposa de Rafael Araneda que alcanzaron más de 1.300 “me gusta” y más de un centenar de comentarios por usuarios de Twitter.

Cabe señalar que desde que comenzó la pandemia, la animadora nacional ha dedicado palabras sobre la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial. Algunas semanas atrás contó el proceso de sus padres que pertenecen al grupo de riesgo y quienes se contagiaron de Covid-19. Además, de relatar cuando en mayo del año pasado cuidó a su suegra de 92 años.