VIDEO | Daniella Campos: “Soy víctima de violencia intrafamiliar, tanto física como sicológica hace ocho años”

La exMiss Chile Daniella Campos realizó una fuerte confesión en su cuenta de Instagram, donde afirmó que ha sufrido por años de violencia intrafamiliar.

Cabe recordar que hace algunos días, Campos y su marido, el ingeniero Esteban Caldentey, estuvieron en el centro de la noticia, luego de que fueran detenidos y formalizados justamente por este hecho. Tras esta situación, ambos quedaron con a medida cautelar de prohibición de acercarse.

Debido a esto la modelo quiso entregar un sensible discurso, donde explicó lo sucedido: “Sé que he estado ausente durante algún tiempo de mis redes, de la prensa, a pesar del interés que ha despertado la noticia que salió en el último tiempo. Porque necesitaba un tiempo para recuperarme yo y recuperarse mi familia, que hoy día es mi hija“, comenzó expresando.

“Quiero partir diciéndoles que quiero confirmar la noticia que salió en la prensa. Me cuesta mucho decir lo que estoy diciendo hoy día, me costó ocho años decirlo. Yo, Daniella Campos, soy víctima de violencia intrafamiliar, tanto física como sicológica hace ocho años“, añadió la exMiss Chile.

“Me costó mucho tiempo denunciarlo, por vergüenza, por ser una persona pública, por diferentes motivos que quizás las mujeres o hombres que me están escuchando van a saber lo que eso significa”, sostuvo posteriormente.

Bajo este punto, aseguró que “escuché muchas veces que el matrimonio era difícil, quise salvarlo muchas veces, porque uno se casa por un proyecto de familia, sueña con esa familia que uno quiere formar, quiere ver crecer a sus hijos con su mamá y su papá“, dijo.

“Entiendo el interés de la prensa con respecto al tema, me llamaron para saber detalles de lo que había sucedido. Quiero decirles que no puedo entregarles detalles lamentablemente de mi situación en particular porque hay una menor de por medio y nosotros como padres debemos proteger a nuestros hijos por sobre todas las cosas. Y esto está en una carpeta investigativa que está en manos de la justicia hoy día”, sostuvo Daniella.

“Pero yo quiero enfrentar el tema, quiero pedirles a ustedes que no cometan el error que yo cometí, que no callen, que no normalicen las situaciones, que nada justifica el no ser feliz, el sufrir maltratos y jugar a la familia feliz“, afirmó.

Finalmente lamentó “no haber sido lo suficientemente honesta para enfrentar la situación y haber tenido que llegar a la pesadilla que tuve que vivir el último tiempo, de la cual todos fueron testigos a través de la prensa”, concluyó.

Revisa la publicación acá: