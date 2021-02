Luis Jara se confiesa sobre sus “haters”: “Tengo 3 mil y tantos comentarios, de los cuales 3 mil son buena onda”

El cantante Luis Jara se refirió a las críticas que recibe constantemente en sus redes sociales, debido a las particulares publicaciones que ha realizado en el espacio.

En conversación con Daniel Valenzuela, el exconductor de Mega confesó que no le importan los comentarios negativos que dice la gente sobre él, puesto que ya no está en edad para complicarse la vida.

“¿No te molesta lo que la gente pueda decir hoy?”, consultó Valenzuela, tras lo cual Jara contestó que “hueón, tengo 55 años (…) revisa Instagram, creo que tengo 3 mil y tantos comentarios, de los cuales 3 mil son buena onda“, aseguró.

Tras esto, Daniel indicó que él ha “aprendido a ignorar donde hay mala intención o donde hay comentarios negativos”.

Debido a esto, Jara señaló que la gente “diga lo que quiera, sino no te podrías vestir, no podrías comer, no podrías salir , ¿qué importa lo que diga la gente? (…) tengo 55 años y no le pregunto ni a mis hijos…“, declaró finalmente.