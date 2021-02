Ignacio Lastra y su anhelo por retomar el modelaje tras accidente: “Los estándares de belleza están cambiando”

A fines de agosto del 2017 el modelo Ignacio Lastra protagonizó un grave accidente automovilístico que lo dejó con el 90% de su cuerpo quemado.

Tras un gran periodo de recuperación, el exchico reality el año pasado participó del programa “Bailando por un Sueño“, siendo su regreso a la TV desde el accidente.

Y este 2021 viene con nuevas oportunidades y desafíos para Lastra quien recientemente anunció que regresaría al modelaje, en una entrevista con LUN.

“Nunca pensé en modelar. Para mí esa etapa estaba cerrada (porque) yo no cumplía con los requisitos”, expresó el joven de 30 años, que postuló el 2014 para ser Mister Chile.

Luego continuó: “Me contaron hacia donde están apuntando: que es la inclusión y romper con los paradigmas. Los estándares de belleza están cambiando… En lo personal pensé: ¿por qué tendría que vivir escondido sin poder trabajar en lo que sé hacer? No tengo por qué esconderme por estar quemado o no poder trabajar por eso“.

Tras regresar a las cámaras, Lastra señaló haberse sentido nervioso, pero poco a poco se dejó llevar.

“Tengo súper asumido lo que me pasó y cómo quedé. Con esto rompí mis propios paradigmas. Pensé que un modelo tenía que tener ciertas cualidades y ahora mismo me doy cuenta de que no cumplo con eso, pero me siento modelo porque proyecto otra cosa, no solo físico“, señaló.