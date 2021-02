Jorge Zabaleta desclasificó antigua imagen en donde posó con una joven Mayte Rodríguez: “Me decía tío”

El actor Jorge Zabaleta a sus 50 años tiene una extensa carrera televisiva que inició en 1997 con la producción “Playa Salvaje”.

En este sentido utilizó su cuenta de Instagram para recordar aquellos tiempos, desclasificando una postal en donde aparece junto a Mayte Rodríguez, cuando solo era una niña.

“Esta foto me la mando @mmayte_rodriguez hace un tiempo. Es de la época que me decía ‘tío’ jajajaja. Hay tantas personas a las que uno no agradece lo suficiente por darte esa primera oportunidad y fue su papá, Óscar Rodríguez, el que me la dio en TV“, escribió junto a la imagen.

Tras esto agradeció al director, que le dio la oportunidad de debutar en las teleseries. “Gracias por esa tremenda primera oportunidad que cambio mi vida para siempre“.

La imagen, por otro lado, recibió positivos comentarios, en donde los cibernautas tuvieron palabras de halago tanto para Zabaleta, como para la entonces pequeña Mayte Rodríguez.

Aquí puedes ver la publicación: