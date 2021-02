“La cagaste en construir donde no debías”: Pangal Andrade se llenó de críticas tras desesperado llamado a ayudar al Cajón del Maipo

El influencer Pangal Andrade compartió este fin de semana un profundo mensaje respecto al desastre que quedó tras el aluvión que afectó la zona del Cajón del Maipo hace unas semanas.

“La enseñanza que nos deja todo esto es muy clara, respetar cuidar , reforestar y prepararse porque se vienen tiempos difíciles. Si no despertamos , cuidamos y respetamos la tierra, como sociedad no nos queda mucho tiempo”, dijo el deportista.

Pero a diferencia de lo esperado, recibió decenas de críticas que se centraron en su vida en la zona.

“Claro y apropiarse de espacios comunes, en eso si que eres bueno”, “El mensaje es claro, no construya cerca de los cerros , no sea won”, “Ustedes llegaron a invadir ese precioso lugar a sacarle ventajas económicas“, “La cagaste en construir donde no debías”, “Le diste las gracias al gobierno… Pero de qué? Si no hacen nada por parar a las empresas que están destrozando el cajón… Disculpa pero no entiendo nada”, le comentaron.

A uno de ellos, Pangal respondió: “Mmm para nada esa fue una de las primeras casa de San alfonso y hace 50 años corrió un aluvión pero esta ves corrió por otra parte , por la deforestación y la intervención de gas Andes. Pero no contrariados nunca en un lugar donde no se debe” (sic).