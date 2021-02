La música electrónica está de luto: Daft Punk se separa tras 28 años de trayectoria

A través de la plataforma Youtube, el dúo francés de música electrónica, Daft Punk anunció su separación tras 28 años de carrera.

Los intérpretes de éxitos como Get Lucky y One More Time, Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem Christo, quienes se conocieron en 1987 cuando aún eran escolares, no entregaron detalles sobre las razones que los llevaron a tomar rumbos diferentes.

En el video de despedida, titulado “Daft Punk – Epilogue”, los integrantes aparecen en un paisaje desértico, utilizando sus habituales cascos brillantes y vestimenta completamente negra, y luego de activar una bomba, uno de ellos explota, apareciendo en pantalla:”1992-2021″, años en que estuvieron activos en la industria musical.

Revisa a continuación el adiós del grupo: