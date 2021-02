“¿Por qué tiene ese privilegio?”: Paty Maldonado cuestiona a senador de 42 años vacunado contra el Covid-19

Una dura crítica fue la que realizó durante esta jornada la animadora Patricia Maldonado, en contra de las más de 37 mil personas vacunadas contra el Covid-19, quienes no pertenecían a grupos prioritarios.

En su programa “Las Indomables”, Maldonado cuestionó particularmente al presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, quien fue inoculado hace algunos días, y también al senador de Revolución Democrática (RD) Juan Ignacio Latorre (42).

“Te quiero comentar que el presidente del Colegio de Profesores se vacunó y creo que ese caballero no trabaja hace no sé cuánto tiempo, ¿por qué se vacunó si usted no está ejerciendo?, usted no está en el aula”, criticó la exrostro de Mega. “Es muy cara de nalga“, contestó rápidamente su compañera Catalina Pulido, tras lo cual Maldonado señaló que es “rara la hueá“.

Por otra parte, Patricia indicó que también “hay otro senador de 42 años que se vacunó. ¿Por qué? A ver, se pudo haber vacunado por varias razones, cáncer, diabetes o una enfermedad crónica, pero tengo entendido que él está sanito. ¿Por qué se vacunó?, ¿con qué derecho?, ¿por qué un senador de 42 años que no tiene ninguna enfermedad tiene ese privilegio, cuando no le corresponde todavía?“, cuestionó, agregando que “predican y predican”.

Cabe consignar que el presidente del Colegio de Profesores se defendió en conversación con CNN Chile, indicando que “yo soy funcionario de la Corporación Municipal de Educación, es decir, trabajo como profesor en una escuela municipal de la comuna de La Florida, la Escuela Guardia Marina Ernesto Riquelme, y en esa condición mi empleador, que es el alcalde, nos citó a todos los profesores de mi escuela y de todas las escuelas de la comuna”.

En tanto, el senador Latorre argumento que recibió un “mensaje del Senado pidiéndonos a los representantes populares que nos vacunemos”, dijo, para posteriormente ser defendido por la subsecretaria Paula Daza.