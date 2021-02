“Sentí como si me empujaran con mucha fuerza”: Hermano de Cristián Sánchez tuvo que ser hospitalizado tras sufrir problema de salud

Una preocupante situación fue la que vivió hace algunos días Felipe Sánchez, el hermano menor de Cristián Sánchez, quien tuvo que ser hospitalizado por un problema de salud que sufrió.

Según explicó a través de su cuenta de Instagram, todo comenzó cuando iba caminando por la calle hace dos semanas, cuando de repente cayó al suelo sin ninguna razón aparente. Tras esto, detalló que nunca perdió el conocimiento, pero que en ese momento no podía caminar bien.

Ante este hecho, Felipe aseguró que llamó a su pareja, quien lo llevó a la clínica para que le realizaran los respectivos exámenes y así determinar el motivo de lo sucedido.

Fue en este contexto que adelantó que la razón podría haber sido estrés producto del trabajo que él realiza.

“Perdonen lo desaparecido! Al principio no les iba a contar nada y me iba a hacer el weón, pero al final a ustedes les cuento todo, y además creo que por acá no solo hay que mostrar ‘todo lo bacán’ que me pasa (pega, familia, comida, etc), sino que también aspiro a compartir con ustedes todo lo que va pasando. Lo bueno y lo malo. Y así poder ir sacando conclusiones, y quizás a más de alguno de ustedes le pueda ir sirviendo lo que les voy contando”, comenzó expresando el influencer a través de sus redes sociales.

Junto a esto, reveló que “hace dos semanas iba caminando por la calle. Estaba a dos cuadras de mi casa, hablando por teléfono. Apenas corto, de repente ZAS! Me desmayé!! BRÍGIDO. Ojo, nunca perdí el conocimiento, pero de la nada sentí como si me empujaran con mucha fuerza y me fui a piso de una“, sostuvo.

A esto añadió que “llamé a la Cata que me fue a buscar y me llevó a la clínica. Lo primero era descartar cualquier cosa al corazón, así que en los últimos 14 días me hice millones de exámenes, y por suerte todo salió bien. (Esta foto es de ese día. Así que no se preocupen 😉👌🏻)”.

No obstante, precisó que “aún no lo confirmo, pero todos me dicen que podría haber sido estrés. Tengo la mejor pega del mundo, así que cuando me lo dijeron, pensé ‘IMPOSIBLE’, y hasta me dio vergüenza: cómo el wn al que le pagan por comer y viajar se va a estresar!! Pero a pesar de que AMO mi pega y estoy en millones de proyectos choros, es verdad que los últimos 6 años no he tomado vacaciones formales, ni tampoco descanso los fines de semana”, reconoció finalmente.

