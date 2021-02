Sergio Freire y la situación que lo complica en “Got Talent Chile”: “He sufrido mucho…”

El comediante Sergio Freire es uno de los cuatro jurados que tendrá la versión nacional de “Got Talent”, espacio de Mega en donde se verá acompañado de Carolina Arregui, Denise Rosenthal y Luis Gnecco.

En este sentido el ex “Club de la Comedia” se enfrentará a una faceta distinta a la que acostumbra, situación que lo tendría algo complicado, según detalló en el sitio “Mira Lo Que Hizo”.

“Al principio cuando recibí la invitación estuve muy contento, muy emocionado con que me consideren. Y después cuando faltaba una semana me puse nervioso, dije ‘oh, es muy diferente, qué va a pasar’, porque ahí me di cuenta que iba a salir otro Sergio. Y ya cuando estuve ahí lo pasé increíble, lo que llevamos de grabación”, partió comentando.

Tras esto explicó que no le ha sido fácil: “Me ha costado decir que no, he sufrido mucho. A veces me decían ‘oye las X hay que usarlas también, es parte del programa’. Pero cuando tú entiendes que es el rol que te tocó, que el participante sabe que es parte de lo que están haciendo, ya está todo bien”.

Finalmente Freire entregó palabras para sus compañeros de jurado. “Yo los conocí acá, obviamente los ubicaba por su trabajo y trayectoria. La Carolina es una amorosa, es nuestra abeja madre del panel, nuestra mamá. Es amorosa para hablar, súper buena onda. Y con Gnecco me llevé la raja, fue una sorpresa para mí, yo pensé que era más pesado, pero nos tocó compartir camarín entonces fue lo mejor que nos pudo haber pasado, nos llevamos súper bien, es mi nuevo amigo. Y con la Denise ya había buena onda por lo de La Divina Comida”, señaló.

Cabe señalar que “Got Talent Chile” será transmitido por Mega y será conducido por Karla Constant y María José Quintanilla, con fecha tentativa de estreno en marzo.